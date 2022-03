Serie A 2021-2022, Inter-Salernitana: le probabili formazioni

04-03-2022 08:14

Obiettivo vittoria per i nerazzurri di mister Inzaghi che non vincono ormai da quattro match. Questa sera a San Siro arriva la Salernitana, bisognosa anch’essa di punti salvezza. La 28a giornata di Serie A inizia questa sera col calcio d’inizio alle ore 20.45.

Nei nerazzurri Inzaghi recupera Gosens e Correa, pronti a subentrare. Davanti potrebbe ancora esserci Lautaro con Dzeko, ma il bosniaco rischia sul pressing di Sanchez. A centrocampo Barella e Gagliardini ai lati di Brozovic, verso la panchina Calhanoglu.

Nei campani non ci sarà Ribery per un trauma cranico: sette giorni di prognosi dopo l’incidente stradale. Nicola ha convocato Bonazzoli, recuperato da un fastidio muscolare alla coscia sinistra e pronto per una maglia sulla trequarti dal 1′ al posto di Perotti con Verdi alle spalle della punta Djuric.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

Salernitana (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L.Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Perotti; Djuric. All. Nicola.

