Serie A 2021-2022, Inter-Venezia: le probabili formazioni

22-01-2022 10:52

Dopo il sofferto successo sull’Empoli negli ottavi di Coppa Italia e l’inatteso “regalo” dello Spezia, che ha battuto il Milan, l’Inter è di scena ancora a San Siro per la quarta giornata del girone di ritorno.

Alle 18 di sabato la squadra di Simone Inzaghi riceve il Venezia con il chiaro intento di tornare al successo in campionato dopo il pareggio contro l’Atalanta che ha interrotto la serie di otto successi consecutivi.

Dopo la sosta, del resto, sarà tempo di derby, primo atto del durissimo ciclo di match ravvicinati di febbraio, e le preoccupazioni per Inzaghi non mancano, dall’infortunio di Correa che riduce le alternative in attacco alla condizione generale della squadra, che non sembra smagliante come a dicembre.

Il Venezia sta però peggio, complice il focolaio di Coronavirus che ha anche messo in dubbio la disputa della partita: alla fine si dovrebbe giocare perché le positività nel gruppo squadra di Zanetti (che non sarà in panchina, sostituito dal secondo Bertolini) non superano il tetto minimo per chiedere il rinvio, ma la rosa è ridotta all’osso. L’Inter dovrebbe invece scendere in campo con la formazione tipo eccetto Lautaro Martinez, diffidato e inizialmente in panchina in vista del derby.

Inter-Venezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All.: S. Inzaghi.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu; Henry, Okereke. All.: A. Bertolini.

