Serie A 2021-2022, Juventus-Salernitana: formazioni ufficiali

20-03-2022 14:09

La Juve alle 15 scende in campo dopo la delusione europea per affrontare la Salernitana di Davide Nicola. Allegri schiera Chiellini al centro della difesa, con Danilo che va a sostituire Locatelli a centrocampo, Dybala fa coppia con Vlahovic davanti. Nicola si affida a Djuric e Bonazzoli con Perotti che vuole fare male come ai bei tempi. Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; De Sciglio, Chiellini,. De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Dybala. All: Allegri.

SALERNITANA (4-4-2) – Sepe; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Ruggeri; Zortea, Radovanovic, L.Coulibaly, Perotti; Djuric, Bonazzoli. All: Nicola.

OMNISPORT