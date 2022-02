Serie A 2021-2022, Juventus-Verona: le formazioni ufficiali

06-02-2022 19:55

Tutto pronto all'”Allianz Stadium” per l’attesissima prima partita di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus.

Il centravanti serbo acquistato dalla Fiorentina sul finire del mercato di gennaio sarà al centro del tridente d’attacco per il quale ha optato Max Allegri per la partita contro il temibile Hellas Verona del grande ex Igor Tudor.

Subito in campo dall’inizio anche l’altro rinforzo invernale, Denis Zakaria, come interno sinistro. Arthur prende il posto dello squalificato Locatelli.

Nel Verona fuori per squalifica Simeone, attacco affidato a Kevin Lasagna.

Juventus-Verona, le probabili formazioni.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Arthur, Rabiot, Zakaria; Morata, Vlahovic, Dybala. All.: M. Allegri.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Günter, Ceccherini, Casale; Depaoli, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Ilic; Lasagna. All.: I. Tudor.

