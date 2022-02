Serie A 2021-2022, Lazio-Bologna: le probabili formazioni

12-02-2022 08:57

Il programma della 25ª giornata di Serie A si apre all’Olimpico dove la Lazio ospita alle 15 il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic.

La formazione di Sarri punta a proseguire la serie utile in campionato (sette punti in tre partite) per restare agganciata al treno europeo e al contempo a cancellare il crollo in Coppa Italia contro il Milan. Dall’altra parte il Bologna, che naviga in una tranquilla zona di centroclassifica, non vince da quattro partite nelle quali ha raccolto solo un punto e segnato solo due reti.

Nella Lazio ancora fuori Acerbi, ma recupera Immobile dopo l’infortunio al piede in Coppa Italia. Nel Bologna conferma della difesa a tre e fuori per squalifica l’altro ex De Silvestri.

Lazio-Bologna, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. All.: S. Mihajlovic.

