Serie A 2021-2022, Lazio-Verona: le probabili formazioni

21-05-2022 10:36

La Lazio conclude la stagione ospitando la rivelazione Verona in un anticipo della 38ª giornata nella quale nessuna delle due squadre avrà obiettivi da raggiungere.

O meglio, pur già certa della qualificazione all’Europa League la formazione di Maurizio Sarri avrà bisogno di almeno un punto per assicurarsi il quinto posto e soprattutto per chiudere davanti alla Roma, che è appaiata ai biancocelesti dopo la vittoria sul Torino e che è in vantaggio nel computo degli scontri diretti.

Un traguardo simbolico, visto che entrambe le squadre sono già ammesse alla fase a gironi della prossima Europa League, ma importante in una serata che vedrà un Olimpico gremito da oltre 50.000 spettatori e che segnerà l’addio alla Lazio di tanti giocatori, da Reina a Luiz Felipe fino ad Acerbi e, con ogni probabilità, anche Milinkovic-Savic.

Il Verona dal canto proprio cercherà almeno un punto per restare al 9° posto, mentre solo una vittoria permetterebbe di migliorare il record di punti in Serie A, fissato ora ai 54 del 2014: la squdra di Tudor è attualmente a quota 52.

Lazio-Verona, le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. All.: M. Sarri

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. All.: I. Tudor.

