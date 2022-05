Serie A 2021/2022, Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali

15-05-2022 17:08

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, sfida valida per la 37° giornata di Serie A. L’Atalanta è imbattuta da sette trasferte nel massimo campionato contro il Milan e in cinque di queste ha tenuto la porta inviolata; l’ultimo successo interno dei rossoneri risale al 6 gennaio 2014, 3-0 con Massimiliano Allegri in panchina.

Ecco le scelte di Pioli e Gasperini:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leão; Giroud. All. Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Pessina, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Muriel. All. Gasperini.

