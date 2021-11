Serie A 2021-2022, Napoli-Lazio: le probabili formazioni

28-11-2021 10:31

Dopo la brutta sconfitta contro l’Inter il Napoli vuole rilanciarsi e stasera alle 20,45, in quello che di fatto è il big match della quattordicesima giornata di Serie A, ospita al Maradona la Lazio.

Spalletti ha recuperato Fabian Ruiz e Insigne, che si sono allenati in gruppo, e quindi sono disponibili per questa sera. I ballottaggi: sono in vantaggio Demme su Lobotka, Petagna su Mertens e Lozano su Elmas.

Immobile torna al centro del tridente d’attacco di Sarri, dopo aver saltato il match contro la Juventus, al suo fianco avrà Pedro e quasi sicuramente Felipe Anderson invece di Zaccagni, così come Luis Alberto giocherà a centrocampo invece di Basic. Unico indisponibile Marusic, ancora debolmente positivo al Covid-19.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

OMNISPORT