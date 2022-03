Serie A 2021-2022: Roma-Atalanta, le probabili formazioni

05-03-2022 09:25

Si annuncia all’insegna dello spettacolo l’anticipo pomeridiano del sabato della 28ª giornata all’Olimpico (ore 18) tra Roma e Atalanta, da anni protagoniste di sfide ad alto contenuto emotivo e con tante reti.

Per l’occasione peraltro non mancano i temi legati alla classifica, dato che i giallorossi, in serie utile da sei partite in campionato (tre vittorie e tre pareggi) sono staccati di soli tre punti dalla Dea (che ha però una partita in meno) e in caso di vittoria rilancerebbero le proprie quotazioni anche nella corsa ad un posto nella prossima Champions League, al netto del passo da scudetto tenuto dalla Juventus.

Mourinho e Gasperini sono alle prese con la gestione delle forze in vista dei rispettivi impegni in Coppa, negli ottavi di Conference League contro il Vitesse e di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ma la Roma schiererà la formazione tipo, con Veretout ancora escluso dall’undici titolare.

Nell’Atalanta conferma per l’assetto senza punte di ruolo visto contro la Samp, in difesa Palomino sostituisce lo squalificato Toloi.

Roma-Atalanta, le probabili formazioni.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: J. Mourinho.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Koopmeiners; Pasalic, Boga. All.: G. Gasperini.

