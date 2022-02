Serie A 2021/2022, Roma-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

19-02-2022 17:33

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Hellas Verona, partita valida per la 26° giornata di Serie A. La Roma ha vinto cinque delle ultime sette gare di Serie A contro il Verona, anche se la sfida più recente si è conclusa con una sconfitta (3-2 in rimonta, firmata da Barak, Caprari e Faraoni); più in generale, i giallorossi sono andati a segno in 24 delle ultime 25 sfide contro i gialloblu nella competizione, l’unica eccezione è la partita persa a tavolino nel settembre 2020, dopo uno 0-0 sul campo.

Ecco le scelte di José Mourinho e Igor Tudor:

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Felix Afena-Gyan, Abraham. A disposizione: Mastrantonio, Fuzato, Veretout, Diawara, Bove, Darboe, Missori, Zalewski, Volpato, Keramitsis.

Allenatore: José Mourinho

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disposizione: Chiesa, Berardi, Lasagna, Depaoli, Sutalo, Coppola, Bessa, Retsos, Hongla.

Allenatore: Igor Tudor

