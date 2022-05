Serie A 2021-2022: Salernitana-Udinese, le probabili formazioni

22-05-2022 10:41

Stasera alle 21 all’Arechi la Salernitana deve vincere con l’Udinese per sperare di rimanere in Serie A, e ne ha tutte le possibilità dato che arriva da una serie di sette partite senza sconfitte.

Tra le file dei campani di Nicola in porta giocherà Belec, già in campo nella prima parte della stagione, dato che Sepe si è infortunato. I ballottaggi vedono favoriti Zortea su Obi e Bonazzoli su Verdi.

Per i friulani Cioffi schiera quasi interamente la formazione titolare per chiudere in bellezza e con la squadra libera da pensieri. Anche qui, in porta, Padelli giocherà al posto dell’infortunato Silvestri.

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Zortea; Djuric, Bonazzoli.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, Pablo Mari, Perez; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.

