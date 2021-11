Serie A 2021/2022, Sampdoria-Hellas Verona: i convocati di Roberto D'Aversa

26-11-2021 20:29

Il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei convocati per la partita tra blucerchiati ed Hellas Verona. La Sampdoria ha vinto otto delle ultime 11 partite contro il Verona in Serie A (2N, 1P), tanti successi quanti nei precedenti 30 incontri (13N, 9P) – inoltre i blucerchiati hanno ottenuto tre vittorie consecutive contro i gialloblù, già propria striscia record in questa sfida.

Ecco i convocati di D’Aversa:

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella.

