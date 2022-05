Serie A 2021-2022, Spezia-Napoli: le probabili formazioni

22-05-2022 08:22

L’ultimo lunch match della stagione vedrà in campo Spezia e Napoli, che alle 12.30 al “Picco” concluderanno il campionato con una partita priva di obiettivi di classifica.

La squadra di Spalletti, ex giocatore degli Aquilotti, è già sicura del terzo posto, quella di Thiago Motta, all’ultima sulla panchina dello Spezia, ha centrato l’aritmetica salvezza con una settimana d’anticipo, ma cercherà i tre punti per eguagliare il bottino di 39 ottenuto lo scorso anno al debutto in Serie A.

Liguri in campo con la formazione titolare, nel Napoli spazio a chi ha giocato meno: in porta c’è Meret, a centrocampo Demme e in attacco Osimhen lascia spazio almeno in avvio a Petagna. Panchina anche per Insigne, all’ultima con gli azzurri.

Spezia-Napoli, le probabili formazioni.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Sala; Verde, Kovalenko, Antiste; Manaj. All.: Thiago Motta

Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Di Lorenzo, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Zielinski; Petagna. All.: L. Spalletti.

