Serie A 2021-2022: Spezia-Roma, le probabili formazioni

27-02-2022 11:03

Roma di scena al “Picco” di La Spezia. Tra liguri e giallorossi, fischio d’inizio oggi, domenica 27 febbraio 2022, alle 18. Il tecnico dei padroni di casa Thiago Motta – tra gli “eroi” del Triplete interista firmato dall’avversario odierno José Mourinho – non rinuncia a Kiwior in mediana, affiancandogli gli interni Bastoni e Maggiore. Sulla sponda capitolina, lo Special One recupera Zaniolo, che però dovrebbe partire dalla panchina. Là davanti, Shomurodov dal 1′ affiancato ad Abraham.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde. All. T. Motta.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Mkhitaryan, Veretout, Pellegrini, Viña; Shomurodov, Abraham. All. Mourinho.

OMNISPORT