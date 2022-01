Serie A 2021/2022, Spezia-Sampdoria: le formazioni ufficiali

23-01-2022 13:59

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Spezia-Sampdoria, partita valida per la 23° giornata di Serie A TIM. Perfetto equilibrio nei tre derby liguri di Serie A tra Spezia e Sampdoria: un successo per parte e un pareggio – entrambe le formazioni hanno sempre trovato la rete (10 gol nel complesso: 3.3 in media a match).

Ecco le scelte di Thiago Motta e Giampaolo:

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior, Kovalenko.; Verde, Manaj, Gyasi;. All. Motta.

SAMPDORIA (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Magnani; Candreva, Ekdal; Rincòn, Thorsby, Augello; Gabbiadini, Caputo. All. Giampaolo.

