Serie A 2021-2022: Spezia-Udinese, le probabili formazioni

Derby bianconero al “Picco”, dove lo Spezia si appresta a vivere il debutto stagionale dopo aver giocato in trasferta le prime due partite contro Cagliari e Lazio. Per gli Aquilotti sarà una giornata storica, visto che per la prima volta in Serie A i liguri potranno giocare nel proprio stadio a porte aperte.

I biglietti a disposizione sono stati venduti in poche ore e la squadra di Thiago Motta proverà ad appoggiarsi al supporto del proprio pubblico per dimenticare il 6-1 subito contro la Lazio prima della sosta.

L’avversario è però in forma: l’Udinese ha messo insieme quattro punti in casa contro Juventus e Venezia e cercherà di staccare ulteriormente una concorrente per la salvezza.

Lo Spezia si affida anche alla cabala, avendo conquistato nella scorsa stagione proprio contro l’Udinese, ma in trasferta, la prima vittoria in Serie A.

Thiago Motta ha recuperato quasi tutti gli indisponibili al termine di un’estate tribolata tra Covid e mercato tardivo: subito in campo l’ultimo arrivato Bourabia. Nell’Udinese dubbio Molina, tornato tardi dall’Argentina: Soppy è pronto al debutto.

Spezia-Udinese, probabili formazioni.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Agudelo, Bourabia, Maggiore; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti.



