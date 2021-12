Serie A 2021-2022, Torino-Bologna: le probabili formazioni

12-12-2021 08:31

Il lunch match della 17ª giornata mette di fronte Torino e Bologna. Le due squadre sono separate da cinque punti, il gap che divide il gruppo di formazioni, che comprende gli emiliani, ai margini della zona Europa e quello delle squadre chiamate a non perdere colpi per non farsi risucchiare nella zona bassa della classifica, dove comunque si procede piuttosto piano.

Granata senza successi da tre partite, mentre il Bologna dell’ex Mihajlovic ha visto interrompersi contro la Fiorentina la serie positiva che aveva portato due successi consecutivi.

Torino ancora senza Djidji, fuori come il lungodegente Belotti. Confermato sulla trequarti il duo croato Brekalo-Pjaca alle spalle di Sanabria.

Nel Bologna emergenza a centrocampo: l’ex Soriano arretra e occasione da titolare per Vignato in supporto a Barrow dietro ad Arnautovic.

Torino-Bologna, le probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All.: I. Juric.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Vignato, Barrow; Arnautovic. All.: S. Mihajlovic.

