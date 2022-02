Serie A 2021-2022, Torino-Cagliari: le formazioni ufficiali

27-02-2022 11:52

La domenica della 27ª giornata di Serie A, che prevederà solo quattro partite, si apre all'”Olimpico Grande Torino” con il match tra i granata e il Cagliari dell’ex Walter Mazzarri.

Toro privo di patemi di classifica, ma rilanciato dopo il pareggio nel derby, sardi in gran forma e decisi ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Nel Torino seconda di fila da titolare per Belotti, decisivo contro la Juventus, nel Cagliari c’è ancora Pereiro in supporto a Joao Pedro in attacco.

Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali.

Torino (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Rodríguez; Vojvoda, Lukić, Pobega, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Belotti. All.: I. Juric.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All.: W. Mazzarri.

