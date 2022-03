Serie A 2021-2022, Torino-Inter: le formazioni ufficiali

13-03-2022 20:31

Il programma domenicale della 29ª giornata di Serie A si conclude con il posticipo del “Grande Torino” tra i granata e l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata a rispondere alle vittorie delle concorrenti per lo scudetto Milan, Napoli e Juventus.

Juric conferma Belotti al centro dell’attacco e Bersha in porta, sorprendenti invece le scelte di Inzaghi che schiera Vecino al posto dell’acciaccato Brozovic in regia e sceglie Ranocchia e non D’Ambrosio per sostituire l’infortunato De Vrij. A destra l’ex Darmian fa rifiatare Dumfries.

Torino-Inter, le formazioni ufficiali.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djudji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All.: I.Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vecino, Barella, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.: S: Inzaghi.

OMNISPORT