Serie A 2021-2022: Torino-Salernitana, le probabili formazioni

Derby granata con già in palio punti salvezza al “Grande Torino”, dove i granata di Ivan Juric riceveranno quelli di Fabrizio Castori.

Torino e Salernitana sono ferme a zero punti: i campani, di ritorno in Serie A dopo 22 anni, sono reduci dalla sconfitta sul campo del Bologna e dal tracollo casalingo contro la Roma, i piemontesi hanno ceduto in extremis in casa all’Atalanta e in maniera più netta, risultato a parte, a Firenze.

Vietato sbagliare ancora quindi per le due squadre che hanno speso meno sul mercato, nonostante i tanti volti acquisti, gran parte dei quali arrivati in extremis, in particolare in casa Toro.

Curiosita per scoprire se Franck Ribery, arrivato a Salerno durante la sosta da svincolato, sarà in campo dall’inizio, ma Castori sembra deciso a mandarlo in campo a gara in corsa confermando il tandem d’attacco formato da Simy e dall’ex Bonazzoli. Esordio per Gagliolo.

Nel Torino fuori Belotti e Izzo e debutto in vista per Pobega e Brekalo.

Torino-Salernitana, le probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Brekalo; Sanabria. All. Juric.

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori.



OMNISPORT | 11-09-2021 11:39