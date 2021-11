Serie A 2021-2022, Udinese-Genoa: le formazioni ufficiali

28-11-2021 11:59

La domenica della 14a giornata di Serie A si apre alla “Dacia Arena” con Udinese-Genoa.

Prima trasferta da allenatore in Italia per Andriy Shevchenko, che cerca punti preziosi per la salvezza del Grifone dopo aver perso al debutto in casa contro la Roma, mentre i friulani proveranno a distanziarsi dalla zona retrocessione.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori: difesa a tre da ambo le parti.

Udinese-Genoa, le formazioni ufficiali.

Udinese (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. All.: L. Gotti.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All.: A. Shevchenko.

