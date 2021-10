Serie A 2021/2022, Udinese-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

27-10-2021 17:45

Luca Gotti e Igor Tudor hanno appena diramato le formazioni ufficiali di Udinese-Hellas Verona, sfida valida per la decima giornata di Serie A TIM. L’Udinese ha vinto solo uno degli ultimi sei incroci contro il Verona in un girone d’andata di Serie A (2N, 3P), 4-0 nel dicembre 2017 in cui sono andati a segno Antonin Barak (doppietta), Silvan Widmer e Kevin Lasagna.

Ecco le scelte dei due tecnici:

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Success; Beto. All. Gotti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Veloso, Magnani; Sutalo, Tameze, Hongla, Faraoni; Lasagna, Barak; Kalinic. All. Tudor

OMNISPORT