Serie A 2021-2022: Venezia-Cagliari, le probabili formazioni

22-05-2022 10:53

In contemporanea a Salernitana-Udinese, stasera alle 21 va in scena al Penzo un’altra sfida salvezza, col Cagliari che deve assolutamente battere il già retrocesso Venezia per restare in Serie A ma deve anche sperare che all’Arechi i campani non battano i friulani.

Agostini ha perso Dalbert, per giocare titolare sono favoriti Nandez su Deiola e Lovato su Carboni.

I lagunari di Soncin sono invece senza attacco: Okereke è squalificato, Nsame si sposa, Henry non è convocato e Aramu è sfavorito in un posto nell’undici di partenza nei confronti di Johnsen.

Le probabili formazioni di Venezia-Cagliari

Venezia (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Ampadu, Fiordilino, Haps; Cuisance, Johnsen.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Nandez, Grassi, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

