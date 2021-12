Serie A 2021-2022, Venezia-Juventus: le probabili formazioni

11-12-2021 10:38

Dopo Roma e Inter, tocca alla Juventus tornare in Laguna per una partita di Serie A dopo oltre 20 anni di assenza.

La squadra di Max Allegri sarà di scena a Venezia dopo 19 anni (ultimo precedente l’1-2 del 13 gennaio 2002) per l’anticipo delle 18 della 17ª giornata, con il chiaro obiettivo di non perdere ulteriore terreno in campionato, visto che il 4° posto è distante ben 7 punti.

Reduce dall’inatteso primo posto nel girone di Champions League i bianconeri si presenteranno con il 4-2-3-1 che sta dando buone indicazioni nelle ultime uscite, ma senxa Kulusevski la novità sarà l’avanzamento di Cuadrado sulla linea dei trequartisti con il ritorno di De Sciglio in difesa.

Dall’altra parte il Venezia sta vivendo il primo momento di appannamento della stagione: reduce da tre sconfitte di fila, l’ultima delle quali la clamorosa rimonta subita in casa contro il Verona, da 3-0 a 3-4 in un tempo. Assenze pesante per Zanetti, privo di tre titolari: in regia c’è Ampadu, in difesa si rivede Svoboda.

Venezia-Juventus, le probabili formazioni.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Svoboda, Molinaro;Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All.: P. Zanetti.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. All.: M. Allegri.

OMNISPORT