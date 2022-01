Serie A 2021-2022, Venezia-Milan: le probabili formazioni

08-01-2022 10:03

Dopo la convincente vittoria sulla Roma il Milan cerca continuità sul campo del Venezia nella seconda di ritorno.

Nel match in programma alle 12.30 di domenica 9 gennaio al “Penzo” (dove il Milan torna a 20 anni dall’ultima volta, 4-1 nel febbraio 2002) la squadra di Pioli punta al sorpasso, seppur momentaneo, sull’Inter capolista a +1, ma con una partita in meno, che diventeranno due per qualche ora, visto che i nerazzurri giocheranno domenica sera contro la Lazio.

Ancora senza Tomori e senza Bennacer e Kessié in Coppa d’Africa, Pioli dovrebbe confermare la formazione vista contro la Roma con due avvicendamenti, tra Bakayoko e Krunic a centrocampo e tra Giroud e Ibrahimovic con il ritorno dello svedese titolare al centro dell’attacco.

Il Venezia cerca punti per scacciare le negatività dell’ultimo periodo: due punti nelle ultime sei partite e il Cagliari che si fa sotto pericolosamente. Zanetti, privo dell’ex Caldara per squalifica, punta su Svoboda.

Venezia-Milan, le probabili formazioni.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. All.: P. Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. All.: S. Pioli.

