Serie A 2021-2022: Venezia-Sassuolo, le probabili formazioni

06-03-2022 12:47

Fischio d’inizio alle 15 al “Penzo” per Venezia-Sassuolo, match valevole per la 28a giornata di Serie A 2021-2022. Zanetti potrebbe apporre variazioni al tema, specie là davanti, lasciando Henry in panchina e affiancando Aramu e Nani alla “boa” Okereke. Sponda Sassuolo, Dionisi schiererà Matheus Henrinque a centrocampo in sostituzione dello squalificato Maxime Lopez.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Cuisance; Aramu, Okereke, Nani. All.: Zanetti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Matheus Henrique, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: Dionisi.

