Serie A 2021-2022, Verona-Bologna: le probabili formazioni

21-01-2022 08:43

Si apre questa sera la 23a giornata del campionato serie A. In campo al Bentegodi si affrontano il Verona di Tudor e il Bologna di Mihajlovic. Entrambe le squadre viaggiano più o meno a metà classifica: 30 punti per gli scaligeri che vengono dalla vittoria contro il Sassuolo, 27 per i felsinei che provengono da due ko di fila contro Napoli e Cagliari.

Nel Verona sia Ceccherini che Tameze sono usciti acciaccati dal match di domenica scorsa contro il Sassuolo, in preallarme Sutalo per completare il terzetto di difesa con Gunter e Casale dinanzi i pali di Montipò. Avanti Simeone con alle sue spalle Barak e Caprari.

Nel Bologna sembra aver recuperato Orsolini dopo l’infortunio alla spalla patito a Cagliari; mister Mihajlovic confida di poter schierare dall’inizio il 7 rossoblu per poi supportare con Soriano la punta Arnautovic (che stringerà i denti malgrado qualche noia muscolare). In difesa verrà impiegato Bonifazi per ovviare alla squalifica di Soumaoro.

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Orsolini; Arnautovic. All. Mihajlovic

