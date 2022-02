Serie A 2021-22, Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali

20-02-2022 11:58

Italiano rilancia Igor in difesa, Fiorentina con a centrocampo Duncan insieme a Torreira e Bonaventura. Piatek in avanti. Atalanta in emergenza, Gasperini ridisegna la squadra:

Fiorentina-Atalanta, formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Piatek, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Koopmeiners; Boga. Allenatore: Gasperini.

OMNISPORT