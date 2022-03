19-03-2022 17:57

L’Inter di Simone Inzaghi scene in campo con Dzeko e Lautaro Martinez in attacco, Fiorentina con Piatek in avanti.

Inter-Fiorentina, formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; L.Martinez, Dzeko.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara.

