Serie A 2021-22, quanto costerà guardare le partite con Dazn

Il campionato di Serie A 2021-22 presenta la grande novità Dazn. L’emittente infatti dalla prossima stagione trasmetterà tutte le partite del massimo campionato italiano di calcio e non solo. E fin qui la notizia era nota da tempo. Di nuovo c’è la comunicazione del listino prezzi degli abbonamenti per accedere alla piattaforma e vedere gli eventi live e i contenuti Dazn che con i passare del tempo stanno diventando sempre più ricchi.

Quali partite trasmetterà Dazn nella stagione 2021-22

A partire dalla prossima stagione, Dazn trasmetterà tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) a cui si aggiungono LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan.

Quali sono i nuovi prezzi per l’abbonamento Dazn

Dal 1 luglio il prezzo di Dazn passa a 29.99 euro al mese ma per tutti, clienti attuali e futuri, c’è un’offerta a 19.99 euro al mese

il prezzo di Dazn passa a al mese ma per tutti, clienti attuali e futuri, c’è un’offerta a al mese Per i clienti attuali 19.99 euro al mese a partire da settembre 2021 e per 12 mesi. Questo perché i mesi di luglio e agosto sono offerti da Dazn

19.99 euro al mese a partire da settembre 2021 e per 12 mesi. Questo perché i mesi di luglio e agosto sono offerti da Dazn Per i clienti futuri che decidono di abbonarsi tra il 1 e il 28 luglio, 19.99 al mese per 14 mesi.

Dazn ha preannunciato anche ulteriori offerte in aggiunta a quella relativa al costo dell’abbonamento a 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro.

Si può disdire l’abbonamento in ogni momento , senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti.

l’abbonamento , senza ulteriori costi aggiuntivi e senza restituzione degli sconti fruiti. Chi, dopo una disdetta, decide di rientrare, lo potrà fare a 29.99 euro al mese

Cosa trasmette Dazn oltre al calcio?

Dazn non è solo calcio e tutti gli appassionati in Italia potranno godere di un’offerta multisport completa con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette.

A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD attraverso cui sarà possibile seguire, tra le altre competizioni, l’avventura olimpica di Tokyo 2020.

Per fare un abbonamento con Dazn e vedere tutta la Serie A 2021-22

VIRGILIO SPORT | 01-06-2021 13:31