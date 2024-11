Offerta speciale di Dazn per vedere la Serie A a un prezzo scontato sul piano Standard con l'occasione di Milan-Juve e Napoli-Roma

Il campionato di Serie A si sta rivelando il più equilibrato degli ultimi anni. Sei squadre racchiuse in due punti, che determinano una lotta per il primato che non si era mai vista prima a quasi un terzo del cammino. In testa c’è il Napoli con 26 punti, alle sue spalle un quartetto a 25 punti con Atalanta, Fiorentina, Lazio e Inter; la Juve a 24 punti ma con la sensazione che possa in qualche modo seguire il passo delle migliori. Il Milan e il Bologna sono leggermente staccate ma in palla. La Roma è partita malissimo ma adesso con sir Claudio Ranieri in panchina sicuramente saprà riemergere. Stessa cosa dicasi per la lotta salvezza con ben 8 squadre in 4 punti. Insomma si preannunciano giornate di fuoco, con partite equilibrate e risultati mai completamente prevedibili. Uno spettacolo da non perdere, che in questi giorni, i tifosi possono vedere a un prezzo scontatissimo se approfittano subito dell’offerta Dazn per il Black Friday.

I big match in arrivo

Solo per rimanere sulla lotta scudetto, sono in arrivo un sacco di partite importanti. Subito Milan-Juve e Napoli-Roma, ma nelle prossime settimane un sacco di incroci fondamentali per la vetta della classifica:

13a giornata : Milan-Juve; Lazio-Bologna; Napoli-Roma

: Milan-Juve; Lazio-Bologna; Napoli-Roma 14a giornata : Fiorentina-Inter; Roma-Atalanta

: Fiorentina-Inter; Roma-Atalanta 15a giornata : Atalanta-Milan; Juve-Bologna; Napoli-Lazio

: Atalanta-Milan; Juve-Bologna; Napoli-Lazio 16a giornata : Bologna-Fiorentina; Lazio-Inter

: Bologna-Fiorentina; Lazio-Inter 17a giornata : Verona-Milan

: Verona-Milan 18a giornata: Milan-Roma; Lazio-Atalanta; Juve-Fiorentina

Per vedere tutte queste partite di cartello e le altre in calendario a un prezzo scontatissimo c’è tempo fino al 24 novembre. È infatti in corso una superofferta Dazn che consente di fare l’abbonamento a un prezzo nettamente più basso rispetto al normale.

In cosa consiste l’offerta Dazn con lo sconto

Fino al 24 novembre c’è la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento Standard a condizioni molto vantaggiose. Il piano Standard ha tre modalità di pagamento. Per ciascuna c’è una formula con uno sconto molto molto rilevante. Si può scegliere:

il piano Annuale dilazionato pagando 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 34,99 euro al mese: quindi si risparmiano 20 euro, ossia quasi il 60% del prezzo normale. Passati i 3 mesi sarà applicato il prezzo abituale. Il contratto dura 12 mesi

pagando per i primi 3 mesi. Il costo di listino sarebbe 34,99 euro al mese: quindi si risparmiano 20 euro, ossia quasi il 60% del prezzo normale. Passati i 3 mesi sarà applicato il prezzo abituale. Il contratto dura 12 mesi il piano Mensile a 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, anziché 44,90 euro. Passati i 3 mesi si paga 44,90 euro ma c’è la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso

a al mese per i primi 3 mesi, anziché 44,90 euro. Passati i 3 mesi si paga 44,90 euro ma c’è la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il piano Annuale a 259 euro anziché 359 euro, in pratica 21,58 euro al mese. Si paga tutto in un’unica soluzione o in tre rate da 86,33 euro senza interessi. Comprandolo adesso si risparmiano 100 euro secchi.

In cosa consiste il Piano Standard

Ulteriori dettagli tecnici su numero di dispositivi associati e reti collegate li trovate sul sito di Dazn. Il piano Standard consente di vedere, oltre a tutte le partite di Serie A, anche tutte le partite di Serie B, la Liga, una selezione delle partite del campionato portoghese e poi ancora tutto il basket italiano, il meglio del volley e molto altro Fai subito qui il tuo abbonamento a Dazn