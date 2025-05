Finale contro Sinner, Alcaraz vince il primo set e sfida i fischi del pubblico di Roma: mano all'orecchio

Tifo da stadio per Jannik dal Centrale del Foro Italico e lo spagnolo "si vendica" festeggiando in modo eloquente il punto che gli vale il successo nel tie-break.

Tifo da stadio per Jannik Sinner al Centrale. Tutto esaurito al Foro Italico per la finale degli Internazionali ed eccezionale partecipazione emotiva in favore del rosso di San Candido, beniamino del pubblico italiano. Un tifo composto e misurato, almeno per buona parte. Anche se con qualche eccesso. Carlos Alcaraz non ha gradito qualche fischio di troppo dalle tribune e non le ha mandate a dire, festeggiando con un gesto eloquente la vittoria del primo set in rimonta.

Internazionali, il gran tifo per Sinner

Sin dai primi scambi i punti di Sinner sono stati accompagnati da esultanze fragorose, se non da veri e propri boati. Minor entusiasmo, almeno a livello di intensità di decibel, per i punti piazzati dallo spagnolo, anche per alcuni di pregevole fattura. Uno schieramento “calcistico”, più che da appassionati di tennis, che ha raggiunto il suo apice nella parte finale del primo set, quando Jannik s’è guadagnato due palle per vincere il set sul 6-5. Boati da stadio, come se Roma o Lazio avessero segnato un gol.

Foro Italico, qualche fischio per Alcaraz

Peccato che Sinner, poi, non abbia sfruttato le occasioni. Alcaraz non s’è arreso, ha rimesso tutto in discussione e ha allungato il primo set al tie-break. Qualche fischio s’è percepito dagli spalti, ovviamente da parte di qualche isolato spettatore e non della stragrande maggioranza dei tifosi sul Centrale. Fischi che si sono percepiti anche nel corso del gioco decisivo della prima frazione, vissuto su un clamoroso equilibrio punto a punto.

Il gesto di sfida di Carlitos a fine primo set

Dopo aver vinto il tie-break (7-5) con una bella discesa a rete, Alcaraz ha festeggiato a modo suo. S’è messo la mano all’orecchio e ha guardato verso l’alto, come a sfidare il pubblico e a invitarlo a esultare anche per lui. Un gesto che non ha “acceso” più di tanto gli animi, visto che la delusione l’ha fatta da padrone al Foro Italico: in tanti già pregustavano la vittoria del primo set da parte di Sinner, invece a spuntarla sul filo di lana è stato lo spagnolo.