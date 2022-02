Serie A 2021-22, Salernitana-Bologna: formazioni ufficiali

26-02-2022 14:04

La Salernitana si affida a Ribery, il Bologna di Mihajlovic col tridente d’attacco Orsolini, Arnautovic e Barrow. Esclusione eccellente in casa granata per Bonazzoli, neanche in panchina a causa di problemi fisici.

Salernitana-Bologna, formazioni ufficiali

Salernitana, 4-3-1-2: Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Coulibaly L., Ederson, Kastanos; Verdi; Djuric, Ribery.

Bologna, 3-4-3: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

