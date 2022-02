Serie A 2021-22, Sampdoria-Sassuolo: le probabili formazioni

06-02-2022 10:58

Nel Sassuolo invece solito 4-3-2-1 dinanzi a Consigli. In attacco solito tridente composto da Scamacca, Raspadori e Berardi. Per la Sampdoria Caputo in vantaggio su Supryaga. Ancora out per problemi fisici Quagliarella.

Sampdoria-Sassuolo, probabili formazioni

Sampdoria, 4-2-3-1: Audero; Bereszynski, Magnani, Colley, Augello; Rincon, Thorsby; Candreva, Sensi, Gabbiadini; Caputo.

Sassuolo, 4-3-2-1: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Harroui; Berardi, Raspadori; Scamacca.

