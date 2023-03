Serie A 2022-2023, Atalanta-Empoli: le formazioni ufficiali

Gasperini rilancia Muriel e Duvan Zapata al posto di Lookman e Hojlund, Zanetti conferma Perisan tra i pali e Fazzini a centrocampo.

17-03-2023 20:11

Sono state diramate le formazioni ufficiali del secondo incontro odierno in Serie, quello tra Atalanta ed Empoli, squadre a caccia di punti dopo un momento di flessione. Gasperini schiera la coppia di attaccanti sudamericana, con Hojlund e Lookman che siedono in panchina, mentre è ancora assente Koopmeiners; Zanetti è ancora costretto a fare a meno di Vicario, il tecnico veneto conferma Fazzini in mediana e Baldanzi alle spalle di Caputo e Satriano.

Queste le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Zapata, Muriel. Allenatore: Gasperini.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Grassi, Fazzini; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore: Zanetti.

Fischio d’inizio alle 20,45: dirige Dionisi di L’Aquila.