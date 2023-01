Serie A 2022-2023, Atalanta-Salernitana: le formazioni ufficiali

15-01-2023 17:13

Tutto pronto al Gewiss Stadium per il match delle 18 fra Atalanta e Salernitana, partita valida per la penultima giornata d’andata del campionato di Serie A. Gasperini punta su Boga alle spalle di Lookman e Holjund. Stesso modulo per Nicola che schiera Vilhena a supporto di Dia e Piatek.

Formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Boga; Lookman, Hojlund. All: Gasperini.

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa; Lovato, Fazio, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Coulibaly, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. All: Nicola.