Serie A 2022-2023: Cremonese–Lazio, le probabili formazioni

18-09-2022 10:13

Il fischio d’inizio di Cremonese – Lazio sarà alle ore 15, le due squadre sono pronte a scendere in campo in questo 7° turno per provare a strappare punti preziosi.

Difficile ma non impossibile per i grigiorossi che cercheranno di sfruttare il fattore campo affidandosi ancora una volta alla coppia d’attacco Okereke e Dessers con Pickel alle loro spalle. Alvini sceglie il 3-4-1-2, facendo accomodare in panchina Zanimacchia.

Sul fronte opposto la squadra di Sarri deve dimostrare che l’Europa League sia stata solo un passaggio a vuoto e si affida al 4-3-3 per ripartire, recuperando sia Cataldi sia Pedro.

Cremonese – Lazio, le probabili formazioni.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Hendry, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Meitè, Ascacibar, Valeri; Pickel; Okereke, Dessers. All.: Alvini.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson Immobile, Pedro. All.: Sarri.