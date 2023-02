Serie A 2022-2023, Empoli-Napoli: le formazioni ufficiali

Al Castellani le due formazioni in campo alle 18 per il primo anticipo del 24° turno di campionato.

25-02-2023 17:30

Tutto pronto al Castellani per il primo incontro del 24° turno di Serie A. Alle 18 in campo l’Empoli e il Napoli super capolista di questo campionato. Zanetti schiera Baldanzi alle spalle della coppia formata da Piccoli e Satriano. Formazione tipo per Spalletti che conferma Lozano nel tridente d’attacco con Osimhen e Kvaratskhelia.

Formazioni ufficiali

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Piccoli, Satriano. All: Zanetti.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti.