Serie A 2022-2023, Empoli-Verona: le probabili formazioni

31-08-2022 08:09

Giornata di turno infrasettimanale che vedrá l’Empoli, reduce da un pareggio in casa del Lecce per 1-1, affrontare un Hellas Verona che proprio come i suoi avversari, non ha ancora ottenuto la prima vittoria nel campionato 2022/2023 di Serie A.

Tra le fila dei padroni di casa, in difesa torna Luperto. In attacco dovrebbe trovare spazio Destro in coppia con Lammers dal primo minuto.

Cioffi invece ha sempre il dubbio legato alle condizioni di Dawidowicz e Faraoni: se non dovessero farcela, Coppola e Terracciano sono le alternative.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajili, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli, Bajrami, Destro, Lammers. Allenatore: Zanetti.

VERONA (3-5-2): Montipò, Ceccherini, Gunter, Coppola; Lazovic, Ilic, Hongla, Tameze, Terracciano; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi.