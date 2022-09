Serie A 2022-2023: Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni

03-09-2022 08:30

Il super sabato della Serie A si apre al Franchi, dove alle ore 15 andrà in scena la partita più attesa della stagione dai tifosi della Fiorentina, quella contro la Juventus.

Le due squadre si ritrovano di fronte appena tre mesi e mezzo dopo l’ultima giornata della scorsa Serie A, che sancì il ritorno dei viola in Europa attraverso la Conference League dopo sette anni di assenza.

Juve rilanciata dalla vittoria sullo Spezia, Fiorentina in crisi di risultati e di gol, essendo reduce da tre gare senza reti tra Conference League e campionato.

Italiano dovrebbe confermare Jovic al centro dell’attacco e rilanciare dall’inizio Sottil. In casa Juventus fuori Szczesny e Rabiot oltre a Chiesa e Pogba, ma c’è il debutto di Paredes, subito titolare in regia. Turno di riposo in avvio per il grande ex Vlahovic, con Milik in campo dall’inizio.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Maleh; Ikoné, Jovic, Sottil. All.: V. Italiano.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic. All.: M. Allegri.