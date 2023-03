Serie A 2022-2023, Fiorentina-Milan: le formazioni ufficiali

Italiano schiera l'ex Bonaventura e il tridente Gonzalez-Cabral-Ikonè, Pioli sostituisce gli squalificati Krunic e Leao con il rientrante Bennacer e Rebic, al posto dell'infortunato Brahim Diaz tocca a De Ketelaere.

04-03-2023 20:30

Stefano Pioli deve varcare l’ostacolo Franchi, dove un anno fa perse 4-3, per sorpassare l’arrembante Lazio di Maurizio Sarri.

Non sarà facile, perché la formazione, disegnata sulle squalifiche di Rafael Leao e Rade Krunic e sull’infortunio di Brahim Diaz, dovrà anche gestire le energie in vista dell’impegno europeo in casa del Tottenham di Antonio Conte: giocheranno dal 1′ il rientrante Ismail Bennacer, Ante Rebic e Charles De Ketelaere; tra i viola coppia centrale Igor-Martinez Quarta, l’ex rossonero Giacomo Bonaventura mezzala e il terzetto offensivo Nico Gonzalez-Cabral-Ikoné. La Fiorentina giovedì avrà anch’essa una gara in Europa: al Franchi arriva una formazione turca, il Sivasspor.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Ikoné.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli.

Fischio d’inizio alle 20,45: dirige il Sig. Di Bello di Brindisi.