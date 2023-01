Serie A 2022/2023, Inter-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

14-01-2023 20:13

Tutto pronto a San Siro per l’anticipo delle 20:45 fra Inter e Hellas Verona, valido per la penultima giornata d’andata di Serie A. Inzaghi ritrova Calhanoglu a centrocampo, con Barella in panchina. Dzeko e Lautaro Martinez in attacco. Zaffaroni invece conferma Kallon e Lazovic alle spalle di Djuric.

Formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All: Inzaghi.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All: Zaffaroni.