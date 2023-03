Serie A 2022-2023, Inter-Lecce: le probabili formazioni

I nerazzurri vogliono tornare alla vittoria, ma sono vogliosi di riscatto anche i salentini. Davanti probabile il duo Dzeko-Lautaro

05-03-2023 09:34

Inter e Lecce, oggi alle 18, sono due squadre vogliose di riscatto dopo le ultime sconfitte. Ci sono alcuni problemi di formazione per i nerazzurri con Skriniar e Dimarco che paiono arruolabili al massimo per la panchina. Barella titolare, ancora out Correa, davanti favorito il duo Dzeko-Lautaro. Il Lecce deve fare a meno dello squalificato Baschirotto, che dovrebbe essere sostituito da Umtiti. Ko Banda, torna davanti invece Di Francesco.

Vediamo le probabili formazioni delle due squadre:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Gosens; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All.: Baroni.