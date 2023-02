Serie A 2022-2023, Inter-Milan: le probabili formazioni

Derby attesissimo a cui ci arrivano meglio i nerazzurri, che hanno il dubbio Lukaku. Tra i rossoneri fuori per infortunio Bennacer

05-02-2023 08:35

Derby attesissimo quello tra Inter e Milan, in programma oggi alle 20:45. Simone Inzaghi ritrova Handanovic e Brozovic tra i convocati e Skriniar e Barella tornano dalla squalifica. Dubbio tra Lukaku e Dzeko per affiancare Lautaro. Tra i rossoneri, assente per infortunio Bennacer, Coppia difensiva composta da Kjar e Kalulu, mentre Saelemaekers dovrebbe spuntarla per una maglia da titolare.

Ecco le probabili formazioni della sfida:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All.: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. All.: Pioli.