Serie A 2022-2023, Inter-Torino: le probabili formazioni

10-09-2022 08:41

Simone Inzaghi ritorna sui suoi passi e affida la porta a Samir Handanovic, Ivan Juric ‘panchina’ Pellegri e sceglie Sanabria. Sono le due novità più interessanti in vista del match fra Inter-Torino di oggi pomeriggio (fischio d’inizio ore 18).

I nerazzurri sono reduci da due sconfitte consecutive – nel derby contro il Milan e all’esordio dei gironi di Champions League contro il Bayern Monaco -, cinque reti subite e solamente due realizzate. Per questi motivi, Inzaghi ha dei dubbi sull’assetto difensivo: solo nelle prossime ore verranno sciolti i ballottaggi fra Danilo D’Ambrosio e Milan Skriniar e quello fra Robin Gosens e Federico Dimarco. Ritorna titolare, come anticipato, il capitano Handanovic. Davanti scelte obbligate visto l’infortunio di Romelu Lukaku e il non brillantissimo momento di forma di Joaquin Correa: spazio dunque a Lautaro-Dzeko.

Juric, ancora alle prese con la polmonite (la squadra dovrebbe essere ancora guidata da Matteo Paro, opterà invece per tre cambi rispetto alla vittoriosa partita contro il Lecce. Buongiorno al posto di Schuurs in difesa, Linetty per Ilkhan a centrocampo e, come detto, Sanabria per Pellegri in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Paro.