Serie A 2022/2023, Juventus-Atalanta: i convocati di Allegri

22-01-2023 13:30

Il tecnico della Juventus Max Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la partita dello Juventus Stadium di questa sera contro l’Atalanta di Gasperini. Sarà la prima gara dei bianconeri dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC.

Sette delle ultime 11 gare tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminate in parità (completano il parziale due successi per parte), dopo che i precedenti 13 confronti avevano tutti visto una vittoria bianconera. Dall’inizio del 2017, nessuna sfida nel massimo campionato è terminata in pareggio più volte (7 anche per Fiorentina v Genoa e Cagliari v Sassuolo).

Questi i convocati di Allegri:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

Attaccanti: Chiesa, Milik, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior