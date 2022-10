Serie A 2022-2023: Juventus-Bologna, le probabili formazioni

02-10-2022 10:29

Juventus-Bologna è il posticipo delle 20.45 dell’ottavo turno di Serie A 2022-23.

Per quanto riguarda i bianconeri, la sosta ha consentito ad Allegri di recuperare alcuni elementi in mezzo al campo. Con Di Maria squalificato, l’allenatore bianconero valuta un 4-4-2 con coppia di attacco formata da Milik e Vlahovic. Nelle corsie esterne ci sono McKennie e Kostic con Locatelli che torna in mediana. Turno di riposo per Paredes.

Nel Bologna, Sansone perfettamente recuperato si candida per un posto da titolare. Dopo aver ricevuto un pestone, da valutare Barrow. Nel 4-3-3 di Thiago Motta, Dominguez ricompare in mezzo al campo con Medel e Schouten. Soriano in panchina.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri.

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Lykogiannis; Schouten, Medel, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Sansone. All. Thiago Motta