Serie A 2022-2023, Lazio-Bologna: le formazioni ufficiali

14-08-2022 18:13

Inizia contro il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic la stagione dell’ambiziosa Lazio, uscita rinforzata dal mercato e decisa a migliorare il 5° posto della passata stagione.

Solo due dei nuovi acquisti estivi vengono però schierati dall’inizio da Maurizio Sarri che, privo dello squalificato Casale, manda in panchina Marcos Antonio, insieme a Vecino: esordio in Serie A per il portiere Maximiano, prima per Romagnoli dopo sette anni al Milan.

Nel Bologna in campo insieme i nuovi Lykogiannis, ex Cagliari, terzo di difesa, e Cambiaso, arrivato in prestito dalla Juventus.

Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali.

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic. All.: S. Mihajlovic.