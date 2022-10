Serie A 2022-2023: Lazio-Spezia, le probabili formazioni

02-10-2022 09:00

La domenica dell’8ª giornata di Serie A si apre all’Olimpico con il lunch match tra Lazio e Spezia.

La squadra di Sarri va a caccia della terza vittoria consecutiva per controsorpassare la Roma e staccare ulteriormente l’Inter, ma di fronte avrà un avversario reduce dal successo nel derby-salvezza contro la Sampdoria e pronto a giocarsi la partita a viso aperto.

Nel “derby” tra gli amici Sarri e Gotti, insieme nell’avventura del tecnico toscano al Chelsea, la Lazio recupera in extremis Immobile e si presenta in formazione tipo con tutte le proprie stelle in campo dall’inizio. In porta l’ex Provedel.

In casa spezzina fuori Kovalenko il giovane islandese Ellertson, classe 2002, è pronto per la prima da titolare in Serie A.

Lazio-Spezia, le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: M. Sarri.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Ellertson, Bastoni; Gyasi, Nzola. All.: L. Gotti.