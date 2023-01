Serie A 2022-2023, Lecce Lazio: le probabili formazioni

04-01-2023 10:54

Tutta in un giorno la sedicesima giornata di Serie A, quella che sancisce il grande ritorno del massimo campionato italiano dopo la lunghissima pausa del Mondiale in Qatar. Alle 16,30 sarà la volta di Lecce-Lazio: il tecnico dei giallorossi si affida all’attacco “sbarazzino” Strefezza-Colombo-Banda. Nessun problema, invece, per gli assi biancocelesti Milinkovic-Savic e Immobili, entrambi in campo dal 1′.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. All.: Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.